"Schienen-Gipfel"

Wissing: Bund gibt Bahn weiteres Geld - Generalsanierung bis 2030 geplant

Der Bund will die Deutsche Bahn mit weiteren 12,5 Milliarden Euro Eigenkapital ausstatten. Zusammen mit vorherigen Zusagen ergebe sich daraus eine Summe von knapp 40 Milliarden Euro, erklärte Verkehrsminister Wissing bei einem Treffen mit Vertretern der Bahn und der Bauindustrie in Frankfurt am Main.

16.09.2023