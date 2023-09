Kooperation mit Frankreich

49-Euro-Ticket soll auf Nachbarländer ausgeweitet werden. (IMAGO/Christian Ohde)

Der FDP-Politiker sagte in Berlin, für ihn sei denkbar, dass das Ticket künftig grenzüberschreitend zwischen Frankreich und Deutschland anerkannt werde, perspektivisch sogar in ganz Europa. Hintergrund ist ein Vorschlag des französischen Präsidenten Macron. Er hatte gestern in einem Interview angeregt, in Frankreich ein 49-Euro-Ticket nach deutschem Vorbild einzuführen. Wissing sagte, dies sei ein großes Signal für ein modernes ÖPNV-Angebot.

Das Deutschlandticket ist seit dem 1. Mai bundesweit im Nah- und Regionalverkehr verwendbar. Zum Teil gilt es schon jetzt auf Strecken ins benachbarte Ausland: etwa nach Salzburg, Schaffhausen und Arnheim. In Frankreich sind die Orte Weißenburg und Lauterburg im Elsass beteiligt.

Diese Nachricht wurde am 05.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.