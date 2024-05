Chinesische Elektroautos

Der Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Man wolle den heimischen Markt nicht abschotten, sondern sich im Wettbewerb messen», sagte der FDP-Politiker der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten". Die Bundesregierung habe ein Interesse daran, dass deutsche Unternehmen herzulande weiter Wertschöpfung generierten und im globalen Handel bestünden. Deswegen wolle man ein international faires und einheitliches Wettbewerbsumfeld und keinen Wirtschaftskrieg durch Strafzölle. Wissing betonte, Deutschland lebe stark vom Handel und produziere für die ganze Welt, was man auch in Zukunft so wolle.

Derzeit ermittelt die EU gegen China in einer sogenannten Antisubventions-Untersuchung wegen dort produzierter Elektroautos und erwägt dabei auch Strafzölle.

Diese Nachricht wurde am 08.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.