Bundesverkehrsminister Volker Wissing ist gegen flächendeckend Tempo 30 im Stadtverkehr. (IMAGO / Chris Emil JanÃen / IMAGO / Chris Emil Janssen)

Beim innerstädtischen Straßenverkehr dürfe man nicht nur die Interessen der Bewohner in den Blick nehmen, sagte der FDP-Politiker dem Berliner "Tagesspiegel". So müsse beispielsweise auch berücksichtigt werden, dass in den Städten Durchgangsverkehr herrsche. Vor diesem Hintergrund halte er von flächendeckend Tempo 30 nichts, erklärte Wissing.

Mehr als 500 Städte und Kommunen hatten den Bund aufgefordert, die rechtlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen, ohne Einschränkungen Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit anordnen zu können. Momentan gilt Tempo 50.

Diese Nachricht wurde am 22.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.