Rückzug der Linken-Spitze

Martin Schirdewan und Janine Wissler ziehen sich von der Parteispitze der Linken zurück. (Kay Nietfeld / dpa / Kay Nietfeld)

Die Parteivorsitzende Wissler sagte, die Personaldebatte sei schon in Gang gewesen, nun wollte man Spekulationen beenden und Klarheit schaffen. Der Zeitpunkt der Ankündigung, genau zwei Monate vor dem nächsten Parteitag in Halle, verschaffe der Suche nach der Nachfolge Zeit. Die Mitglieder könnten nun Kandidierende befragen und sich ein Meinungsbild verschaffen.

Wisslers Amtskollege Schirdewan bezeichnete die Entscheidung als "nicht leicht". Sie sei aber in Verantwortung und in gründlicher Reflexion getroffen worden. Schirdewan sprach von schwierigen Jahren, in denen die Abspaltung des BSW von der Linkspartei den negativen Höhepunkt gebildet habe. Es sei auch persönlich nicht leicht gewesen, in der Öffentlichkeit als Vorsitzende den Kopf hinzuhalten, gab Schirdewan zu.

Ramelow: Landesverbände besser einbinden

Thüringens Ministerpräsident Ramelow rief zu strukturellen Veränderungen auf. Es gehe um eine bessere formale Einbindung der Landesverbände, sagte er in Erfurt. Kreis- und Landesebenen müssten jetzt sehr aktiv mitarbeiten. Sie dürften nicht nur auf das Personal gucken. Auch Themen müssten strukturell in den Blick genommen werden. Dem Magazin "Stern" hatte Ramelow gesagt, der Rückzug der beiden Vorsitzenden sei ein absolut notwendiger Schritt, auch wenn der Zeitpunkt kurz vor den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen schlecht erscheinen möge. Eine neue Führung könne nur Teil eines grundlegenden Neuanfangs der Partei Die Linke sein.

Der Berliner Linken-Vorsitzende Schirmer erhofft sich ein Ende des Abwärtstrends durch den angekündigten Führungswechsel an der Bundesspitze. Man müsse wieder in die Offensive kommen, sagte Schirmer der Deutschen Presse-Agentur. Nötig sei jetzt ein klarer Fokus weg von den Streitereien der Vergangenheit hin zu den Fragen, die die Menschen wirklich umtreiben. Schirmer zollte zugleich Wissler und Schirdewan Dankbarkeit und Respekt.

