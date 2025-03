Der US-Sondergesandte Steve Witkoff (AP / Evelyn Hockstein)

Witkoff, der den russischen Staatschef vor wenigen Tagen in Moskau getroffen hatte, sagte im US-Sender CNN, er rechne im Laufe der kommenden Woche mit einem solchen Gespräch. Seine eigene Begegnung mit Putin bezeichnete Witkoff als positiv. Er hoffe auf ein Ende des Krieges zwischen Russland und der Ukraine.

Der ukrainische Präsident Selenskyj warf Russland angesichts der massiven Luftangriffe auf sein Land vor, kein Interesse an einer Waffenruhe zu haben. Wer den Krieg so schnell wie möglich beenden wolle, agiere nicht in dieser Weise, erklärte Selenskyj auf der Plattform X. Die Ukraine hat einer von den USA vorgeschlagenen Feuerpause von 30 Tagen grundsätzlich zugestimmt.

Diese Nachricht wurde am 17.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.