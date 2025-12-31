Steve Witkoff (IMAGO | Poolfoto)

Dabei sei es unter anderem um eine Stärkung von Sicherheitsgarantien und die Entwicklung effektiver Deeskalationsmechanismen gegangen, schrieb Kickoff auf X. Das Telefonat bezeichnete er als produktiv. Thema sei auch gewesen, wie sich die seit fast vier Jahren von Russland angegriffene Ukraine nach Kriegsende erfolgreich und widerstandsfähig entwickeln könne.

Zuvor hatte der ukrainische Präsident Selenskyj mitgeteilt, dass ein Treffen der nationalen Sicherheitsberater aus der "Koalition der Willigen" am 3. Januar geplant sei. Am 6. Januar solle dann ein Treffen auf der Ebene der Staatschefs folgen. - Als "Koalition der Willigen" verstehen sich westliche Länder, die die Ukraine auch militärisch unterstützen.

