Laboranalysen
Witwe von Nawalny: Russischer Oppositionspolitiker wurde im Gefängnis vergiftet

Der russische Regimekritiker Nawalny ist nach Angaben seiner Witwe während seiner Haft in einem Gefängnis vergiftet worden.

    Zahlreiche Blumen und Bilder liegen nach dem Tod Nawalnys vor der russischen Botschaft. (picture alliance / dpa / Fabian Sommer)
    Zu diesem Schluss seien zwei Labore aus verschiedenen Ländern unabhängig voneinander gekommen, teilte Julia Nawalnaja in Sozialen Medien mit. Die Labore untersuchten nach ihren Angaben biologische Proben, die dem Leichnam ihres Mannes entnommen und ins Ausland geschmuggelt worden waren. Nawalny war im Februar 2024 plötzlich und unter ungeklärten Umständen in einem russischen Gefängnis gestorben. Russische Ermittler erklärten damals, Grund für den Tod des Oppositionellen sei eine Kombination von Krankheiten gewesen.
    Die russische Regierung wies eine Stellungnahme zurück. Man habe keine Kenntnis von den Behauptungen Nawalnajas, sagte Kreml-Sprecher Peskow.
