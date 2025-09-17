Laboranalysen

Zu diesem Schluss seien zwei Labore aus verschiedenen Ländern unabhängig voneinander gekommen, teilte Julia Nawalnaja in Sozialen Medien mit. Die Labore untersuchten nach ihren Angaben biologische Proben, die dem Leichnam ihres Mannes entnommen und ins Ausland geschmuggelt worden waren. Nawalny war im Februar 2024 plötzlich und unter ungeklärten Umständen in einem russischen Gefängnis gestorben. Russische Ermittler erklärten damals, Grund für den Tod des Oppositionellen sei eine Kombination von Krankheiten gewesen.
Die russische Regierung wies eine Stellungnahme zurück. Man habe keine Kenntnis von den Behauptungen Nawalnajas, sagte Kreml-Sprecher Peskow.
Diese Nachricht wurde am 17.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.