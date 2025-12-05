Die Veranstaltung in der amerikanischen Hauptstadt beginnt um 18 Uhr unserer Zeit. Moderiert wird sie vom früheren deutschen Topmodel Heidi Klum. Deutschland wurde dem Auswahltopf 1 der besten Mannschaften zugeordnet. Damit ist ein früheres Aufeinandertreffen auf die Gastgeber, auf Spanien, Argentinien, Frankreich, England, Brasilien, Portugal, Niederlande und Belgien ausgeschlossen. An der Gala wollen auch die Staats- und Regierungschefs der drei Gastgeberländer, Trump, Sheinbaum und Carney, teilnehmen. Zuvor sind Gespräche der drei über Handelsfragen geplant.
