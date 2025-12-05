Fußball
WM-Auslosung am Abend im Washington - mit Donald Trump als Gast und Heidi Klum als Moderatorin

In Washington werden am Abend die Vorrundengruppen der Fußballweltmeisterschaft nächstes Jahr in den USA, Mexiko und Kanada ausgelost.

    Das Logo der WM 2026 - der Weltmeisterpokal über den zwei großen Ziffern 2 und 6.
    Die Fußball-WM 2026 findet in den USA, in Kanada und Mexiko statt. (picture alliance / empics)
    Die Veranstaltung in der amerikanischen Hauptstadt beginnt um 18 Uhr unserer Zeit. Moderiert wird sie vom früheren deutschen Topmodel Heidi Klum. Deutschland wurde dem Auswahltopf 1 der besten Mannschaften zugeordnet. Damit ist ein früheres Aufeinandertreffen auf die Gastgeber, auf Spanien, Argentinien, Frankreich, England, Brasilien, Portugal, Niederlande und Belgien ausgeschlossen. An der Gala wollen auch die Staats- und Regierungschefs der drei Gastgeberländer, Trump, Sheinbaum und Carney, teilnehmen. Zuvor sind Gespräche der drei über Handelsfragen geplant.
    Diese Nachricht wurde am 05.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.