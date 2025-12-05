Fußball
WM-Auslosung in Washington läuft - mit Donald Trump als Gast und Heidi Klum als Moderatorin

In Washington läuft zur Stunde die Auslosung für die Vorrundengruppen der Fußball-Weltmeisterschaft nächstes Jahr in den USA, Mexiko und Kanada.

    Das Bild zeigt US-Präsident Donald Trump und FIFA-Präsident Gianni Infantino von der Seite. Beide tragen schwarze Anzüge und unterhalten sich. Im Hintergrund ist das Publikum zu sehen.
    US-Präsident Donald Trump und FIFA-Präsident Gianni Infantino bei der Auslosung der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den Vereinigten Staaten. (picture alliance / ANP / Koen van Weel)
    US-Präsident Trump, Kanadas Premierminister Carney und Mexikos Präsidentin Sheinbaum kamen zu der Gala in die amerikanische Hauptstadt. Trump wurde vom Chef des Fußball-Weltverbands, Infantino, mit dem neu geschaffenen FIFA-Friedenspreis ausgezeichnet.
    Bei der Veranstaltung sind neben den Delegationen der qualifizierten Nationen auch zahlreiche ehemalige Fußballer und andere Athleten anwesend. Moderiert wird die Gala von dem deutschen Model Heidi Klum.
    Deutschland wurde dem Auswahltopf 1 der besten Mannschaften zugeordnet. Damit ist ein frühes Aufeinandertreffen mit den am stärksten eingeschätzten Mannschaften ausgeschlossen - Dazu zählen Gastgeber USA sowie die Teams aus Spanien, Argentinien, Frankreich, England, Brasilien, Portugal, Belgien und den Niederlanden .
    Diese Nachricht wurde am 05.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.