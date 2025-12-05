US-Präsident Trump, Kanadas Premierminister Carney und Mexikos Präsidentin Sheinbaum kamen zu der Gala in die amerikanische Hauptstadt. Trump wurde vom Chef des Fußball-Weltverbands, Infantino, mit dem neu geschaffenen FIFA-Friedenspreis ausgezeichnet.
Bei der Veranstaltung sind neben den Delegationen der qualifizierten Nationen auch zahlreiche ehemalige Fußballer und andere Athleten anwesend. Moderiert wird die Gala von dem deutschen Model Heidi Klum.
Deutschland wurde dem Auswahltopf 1 der besten Mannschaften zugeordnet. Damit ist ein frühes Aufeinandertreffen mit den am stärksten eingeschätzten Mannschaften ausgeschlossen - Dazu zählen Gastgeber USA sowie die Teams aus Spanien, Argentinien, Frankreich, England, Brasilien, Portugal, Belgien und den Niederlanden .
Diese Nachricht wurde am 05.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.