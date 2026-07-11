Gideon Mensah beim WM-Spiel gegen England (dpa / Tom Weller)

Der 27 Jahre alte Linksverteidiger kommt ablösefrei vom französischen Erstligisten AJ Auxerre und unterschrieb einen Vertrag bis Mitte 2028. Der Abwehrspieler bringe internationale Erfahrung mit und werde dem Kader zusätzliche Qualität und Stabilität verleihen, teilte der Verein mit.

Mensah absolvierte bereits mehr als 40 Länderspiele für Ghana und war bei der Weltmeisterschaft in Nordamerika bei allen vier Partien Ghanas im Einsatz.

Diese Nachricht wurde am 11.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.