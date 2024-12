Nach dem Sturz des Regimes

Asma al-Assad ist auch britische Staatsbürgerin und hat die Hälfte ihres Lebens im Vereinigten Königreich verbracht. Dort allerdings ist die 49-Jährige nach den Worten von Außenminister Lammy nicht mehr willkommen. Gegen Asma al-Assad, die einst den Anschein von Glamour und Modernität in Syrien weckte und von der amerikanischen Vogue 2010 noch als " Eine Rose in der Wüste " gefeiert wurde, sind zwar seit März 2012 Sanktionen verhängt. Sie hat aber weiterhin ihren britischen Pass und ist nicht mit einem Einreiseverbot belegt.

Asma al-Assad wurde1975 in London als Tochter eines Kardiologen und einer Diplomatin geboren. Vor ihrer Heirat arbeitete sie unter anderem für die Deutsche Bank und JP Morgan Chase.

Unklar ist auch, wie den Assads die Flucht aus Syrien gelang. Nach Informationen von Bloomberg und Aljazeera soll der russische Geheimdienst aktiv geworden sein, als die Rebellen immer näher an Damaskus heranrückten. Demnach begab er sich in seinem Privatflugzeug zum russischen Luftwaffenstützpunkt Khmeimim nahe Latakia an der Mittelmeerküste. Von dort aus hat ihn dann wahrscheinlich ein russisches Militärflugzeug nach Moskau gebracht.