Russland

Wochenlang verschwundener Kremlgegner Nawalny in Polarregion verlegt

Der inhaftierte russische Kremlgegner Nawalny, dessen Aufenthaltsort wochenlang unbekannt war, ist in ein anderes Lager verlegt worden. Das teilte eine Sprecherin Nawalnys auf der Onlineplattform X mit. Demnach wurde der Oppositionspolitiker in ein Straflager in Charp in der Polarregion im Norden Russlands gebracht. Es gehe Nawalny den Umständen entsprechend gut, sein Anwalt habe ihn besucht.