Die Schulfahrt ist zum Geschäftsmodell geworden, durchgeplant und von spezialisierten Unternehmen auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten. Wohin die Reise geht, wird in Klassen und Kursen oft breit diskutiert. Fachliche Kriterien spielen da nicht immer die Hauptrolle.

In Campus & Karriere gehen wir diesen Fragen nach: Ist die Schulfahrt noch Erweiterung des Unterrichts oder längst Ausweitung der Freizeit? Gehört ein Museumsbesuch, oder die Beschäftigung mit regionalen Besonderheiten noch selbstverständlich zum Programm? Kann man in einem abgeschlossenen Freizeitpark am künstlichen Strand etwas lernen? Und: Wer bestimmt eigentlich, wohin die Reise geht?

Gesprächsgäste sind:

, Leiter der Carl-Schurz-Schule Frankfurt, die in der Kritik steht, weil sie zwei Leistungskurse mit einem Kreuzfahrtschiff nach Skandinavien schickt Lou-Marleen Apphun , Landesschülersprecherin in Hessen, die gerade von einer Schulfahrt nach Spanien zurückgekehrt ist

, Landesschülersprecherin in Hessen, die gerade von einer Schulfahrt nach Spanien zurückgekehrt ist Prof. Dr. Christian Stolz, Geograph in der Lehrerausbildung und Autor des Buchs "Exkursionsdidaktik"

Interview:

Oliver Drexhage, ausgebildeter Lehrer und Director of Sales beim Schulfahrtenanbieter CTS-Reisen

Beitrag:

Anja Nehls: Juhu! Wir gehen auf Klassenfahrt – Wie Schüler und Lehrer sich gemeinsame Reisen vorstellen

Sie können sich beteiligen. Rufen Sie uns kostenfrei an unter: 00800 – 44 64 44 64 – oder senden Sie eine Mail an campus@deutschlandfunk.de. Bis zum Sendungsbeginn können Sie auch eine Nachricht auf unserem Anrufbeantworter hinterlassen.