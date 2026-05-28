USA
Wohl keine Überlebenden nach Fabrik-Unglück

Nach dem Unglück auf dem Gelände einer Verpackungsfirma im Nordwesten der USA rechnen die Einsatzkräfte nicht mehr mit Überlebenden.

    Das Bild zeigt ein Zufahrtstor zum Fabrikgelände. Auf einem Schild steht "Main Gate". Im Vordergrund sind Schienen und Absperrband zu sehen.
    Außenansicht der Papierfabrik im US-Bundesstaat Washington (picture alliance / AP Photo / Claire Rush / Claire Rush)
    Es gehe nicht mehr darum, Menschen zu retten, sondern sie zu bergen, sagte der örtliche Feuerwehrchef. Bisher wurden zwei Todesfälle bestätigt, neun Menschen werden noch vermisst. Auf dem Industriegelände in Longview im Bundesstaat Washington war am Dienstag ein Tank mit ätzender Weißlauge geborsten, große Mengen der Chemikalie traten aus. Das Unternehmen stellt Papier und Verpackungen für Flüssigkeiten her. Es beschäftigt rund 1.000 Mitarbeiter.
    Diese Nachricht wurde am 28.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.