Es gehe nicht mehr darum, Menschen zu retten, sondern sie zu bergen, sagte der örtliche Feuerwehrchef. Bisher wurden zwei Todesfälle bestätigt, neun Menschen werden noch vermisst. Auf dem Industriegelände in Longview im Bundesstaat Washington war am Dienstag ein Tank mit ätzender Weißlauge geborsten, große Mengen der Chemikalie traten aus. Das Unternehmen stellt Papier und Verpackungen für Flüssigkeiten her. Es beschäftigt rund 1.000 Mitarbeiter.
Diese Nachricht wurde am 28.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.