Unterstützung

Das Angebot etwa ihrer Organisation führe zu niedrigeren Kosten bei den Verfahren, sagte die Abteilungsleiterin für Migration und Internationale Kooperation, Becker, im Deutschlandfunk. Durch die Beratung würden alle Fluchtgründe bereits zu Beginn offengelegt. Dies könne Klagen gegen Asylentscheidungen vermeiden.
Medien berichten, dass die Bundesregierung die Förderung der Beratungsstellen aus Sparzwängen streichen möchte. Eine offizielle Bestätigung für die Pläne gibt es bisher nicht.
Diese Nachricht wurde am 18.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.