Statistisches Bundesamt

Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, gaben im Jahr 2023 Haushalte mit einem monatlichen Nettoeinkommen von weniger als 1.300 Euro durchschnittlich 64 Prozent für die sogenannten Lebenshaltungskosten aus. Im Mittel über alle Haushalte lag der Anteil bei 52 Prozent. Bei Haushalten mit einem hohen Einkommen ab 5.000 Euro waren es 47 Prozent. An der Stichprobenumfrage hatten 54.000 private Haushalte teilgenommen. An dritter Stelle nach Wohnen und Lebensmitteln rangierten die Ausgaben für den Verkehr, das heißt für den Kauf, die Wartung oder die Kraftstoffe für Fahrzeuge sowie für Fahrkarten.
