Van Aken sagte im Deutschlandfunk , man trete mit Nachdruck für einen Mietendeckel ein, weil die Wohnungskosten den Menschen die Luft abschnürten. Der Linkenchef forderte zudem erneut die Abschaffung der Schuldenbremse, die er als Investitionsbremse bezeichnete. Van Aken zeigte sich zuversichtlich, dass die Linke bei der Wahl im Februar den Wiedereinzug in den Bundestag schaffe. Der Streit in der Partei sei vorbei, und man habe wieder klare Botschaften. Van Aken räumte ein, dass Vertrauen zerstört worden sei - auch durch den Austritt der Politikerin Wagenknecht, die in der Folge das BSW gegründet hatte.