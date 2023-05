Statistisches Bundesamt

Wohnungsneubau: Im März fast 30 Prozent weniger Genehmigungen als vor einem Jahr

Die Zahl der Baugenehmigungen in Deutschland ist im März so stark zurückgegangen wie seit 16 Jahren nicht mehr. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, wurden nur noch 24.500 Wohnungen genehmigt; das seien fast 30 Prozent weniger als vor einem Jahr.

17.05.2023