Der Deutsche Mieterbund fordert, die Wohnungspolitik zu einem größeren Wahlkampfthema zu machen (Archivbild). (picture alliance / Eibner-Pressefoto / Fleig / Eibner-Pressefoto)

Steigende Mietpreise brächten immer mehr Haushalte an ihre Belastungsgrenze, erklärte der Verband in Berlin. Viele Menschen in Großstädten hätten Angst, ihre Miete künftig nicht mehr zahlen zu können. Trotzdem spielten diese Sorgen im Wahlkampf kaum eine Rolle.

Der Mieterbund sprach sich für umfassende mietrechtliche Reformen und eine Offensive für den Bau und den Erhalt bezahlbaren Wohnraums aus. Vorschläge dazu finden sich den Angaben zufolge vor allem in den Wahlprogrammen von SPD, den Grünen, der Linken und des BSW. AfD und FDP wollten den Mieterschutz dagegen weiter schwächen, hieß es.

Diese Nachricht wurde am 04.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.