Brandenburgs Ministerpräsident Woidke spricht auf dem Deutschen Bauerntag in Cottbus. (Patrick Pleul/dpa)

Auf dem Deutschen Bauerntag in Cottbus sagte SPD-Politiker, nur so könnten die Agrarbetriebe in umweltschonende Produktionsverfahren und Klimaschutz investieren. Im Streit über die Abschaffung der Steuervergünstigungen für Agrardiesel rief er die Bundesregierung zu einer Kehrtwende auf. Auch wenn die Entscheidung in Teilen korrigiert worden sei, bleibe sie falsch, erklärte Woidke. Zugleich warnte er vor zu viel Bürokratie in der Landwirtschaft. Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir räumte Fehler ein. Den ersten Beschluss zum Agrardiesel nannte er falsch. Der Berufsstand der Bauern wäre über Gebühr belastet worden.

Diese Nachricht wurde am 27.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.