Bildungspolitik

Dietmar Woidke (imago images / Bernd Elmenthaler)

Der SPD-Politiker sieht zunächst die Kultusminister der Länder am Zug. Die aktuellen Pisa-Ergebnisse und damit der Stand des Bildungssystems an den Schulen müssten zunächst auf der Ebene der zuständigen Länderressorts in Verbindung mit der Kultusministerkonferenz beraten werden, sagte ein Regierungssprecher in Potsdam. Die KMK tagt derzeit in Berlin zum letzten Mal in diesem Jahr.

Thüringens Bildungsminister Holter forderte mehr Engagement des Bundes in Bildungsfragen. Er kritisierte, dass geplante Maßnahmen wie das Start-Chancen-Programm wegen der Haushaltskrise beim Bund auf der Kippe stünden. Es sieht eine Milliardenförderung aus dem Staatshaushalt für 4.000 Schulen in schwierigen Lagen vor.

Bei der jüngsten Pisa-Studie hatten deutsche Schüler im Alter von 15 Jahren so schlecht abgeschnitten wie noch nie. Vor allem im Lesen, in Mathematik und Naturwissenschaften zeigten sich Defizite im europäischen Vergleich.

Diese Nachricht wurde am 07.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.