Liedermacher

Wolf Biermann beim Festakt in der Staatsbibliothek anlässlich der feierlichen Übergabe seiner Tagebücher. (picture alliance / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Der 87-Jährige sieht zwischen der in Teilen als gesichert rechtsextrem geltenden AfD und dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW), das sich von der Partei "Die Linke" abgespalten hatte, viele Gemeinsamkeiten. "Da wächst in der Ex-DDR zusammen, was zusammengehört: die Erben des Hitlerschen Nationalsozialismus und des Stalinschen Nationalkommunismus", sagte Biermann der Wochenzeitung "Die Zeit".

"Echte Braune und falsche Rote"

Beide Parteien stünden, so Biermann, aufseiten von Putin in diesem blutigen Ukrainekrieg. Echte Braune und falsche Rote verachteten die Regenbogenfarben der Demokratie.

Ernüchtert stellt der frühere DDR-Dissident fest: "Die, die zu feige waren in der Diktatur, rebellieren jetzt ohne Risiko gegen die Demokratie. Den Bequemlichkeiten der Diktatur jammern sie nach, und die Mühen der Demokratie sind ihnen fremd." Vor den Landtagswahlen am 1. September in Thüringen und Sachsen sowie am 22. September in Brandenburg hofft er jedoch: "Viele votieren für eine bunte Demokratie. Die wählen ohne Wutbürger-Romantik gutbürgerlich CDU, SPD, Grüne und FDP. Und das freut mein altes Herz."

