Frauen-Champions-League: Wolfsburg gegen Glatasaray Istanbul (picture alliance / Anadolu / Adem Kutucu)

Abwehrspielerin Joelle Wedemeyer traf nach einer Ecke per Kopf in der 24. Spielminute zur erlösenden Führung, Rebecka Blomqvist erhöhte nach der Pause (63., 77., 90.+6) per Hattrick. Für den Endstand sorgte dann noch Vivien Endemann (90.+7). Die beiden Auftaktpartien in Rom (0:1) und gegen Lyon (0:2) hatten die Wolfsburgerinnen jeweils verloren.

Diese Nachricht wurde am 14.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.