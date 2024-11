Fußball-Bundesliga

Wolfsburgs Spieler jubeln nach dem Treffer zum 0:3 bei RB Leipzig mit dem Torschützen Mohammed Amoura (3.v.l.). (Jan Woitas / dpa )

Union Berlin - Leverkusen 1:2

Augsburg - Bochum 1:0

Leipzig - Wolfsburg 1:5

Freiburg - Mönchengladbach 3:1

Bremen - Stuttgart 2:2.

Leipzig rutscht weiter in die Krise, nach der fünften Pflichtspielniederlage in den vergangenen sechs Partien wird auch der Druck auf Trainer Marco Rose größer. In der Tabelle rutscht Leipzig auf Rang vier, Leverkusen zog durch den Sieg in Berlin vorbei.

In Bremen rettete Ermedin Demirovic den Stuttgartern einen Punkt. Bochum bleibt mit zwei Punkten Tabellenletzter.

Am Abend spielt noch Dortmund gegen München.

Diese Nachricht wurde am 30.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.