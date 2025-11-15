DFB-Pokal der Frauen Wolfsburgerinnen nach Sieg gegen Freiburg im Viertelfinale
Beim Fußball-DFB-Pokal der Frauen haben der VfL Wolfsburg und Carl Zeiss Jena als erste Teams das Viertelfinale erreicht. Die Wolfsburgerinnen gewannen gegen den SC Freiburg mit 3:1, Jena siegte bei Union Berlin mit 1:0.
Die Tore für Wolfsburg schossen Lineth Beerensteyn (23.) und Cora Zicai (64.); Nia Szenk sorgte für ein Eigentor (49.). Den Treffer für Freiburg erzielte Sophie Nachtigall (86.). Schützin des Tors für Jena war Toma Ihlenburg (45.).
