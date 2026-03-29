Die Vorhersage:
Wolkig oder leicht bewölkt und nur wenige Schauer. Südlich der Donau sowie im Erzgebirge und im Bayerischen Wald etwas Regen, am Alpenrand und in höheren Lagen Schnee. Am Abend im Nordwesten Wolkenaufzug. Höchstwerte von 3 Grad an den Alpen bis 12 Grad im Nordwesten und Westen. Morgen stark bewölkt, häufig Regen, Schauer und Gewitter bei 5 bis 11 Grad.
Wolkig oder leicht bewölkt und nur wenige Schauer. Südlich der Donau sowie im Erzgebirge und im Bayerischen Wald etwas Regen, am Alpenrand und in höheren Lagen Schnee. Am Abend im Nordwesten Wolkenaufzug. Höchstwerte von 3 Grad an den Alpen bis 12 Grad im Nordwesten und Westen. Morgen stark bewölkt, häufig Regen, Schauer und Gewitter bei 5 bis 11 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Dienstag wechselnd bewölkt mit Schauern und einzelnen Gewittern. Von Norden her Auflockerungen. Im südlichen und östlichen Bergland teils länger anhaltender Schneefall. Temperaturen 5 bis 11 Grad.
Am Dienstag wechselnd bewölkt mit Schauern und einzelnen Gewittern. Von Norden her Auflockerungen. Im südlichen und östlichen Bergland teils länger anhaltender Schneefall. Temperaturen 5 bis 11 Grad.
Diese Nachricht wurde am 29.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.