Wetter
Wolkig oder leicht bewölkt und nur wenige Schauer, im Süden etwas Regen

Der Wetterbericht, die Lage: Die eingeflossene kühle Meeresluft gelangt unter Zwischenhocheinfluss. In der kommenden Nacht wird sie vom nächsten atlantischen Tiefausläufer verdrängt.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Wolkig oder leicht bewölkt und nur wenige Schauer. Südlich der Donau sowie im Erzgebirge und im Bayerischen Wald etwas Regen, am Alpenrand und in höheren Lagen Schnee. Am Abend im Nordwesten Wolkenaufzug. Höchstwerte von 3 Grad an den Alpen bis 12 Grad im Nordwesten und Westen. Morgen stark bewölkt, häufig Regen, Schauer und Gewitter bei 5 bis 11 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Dienstag wechselnd bewölkt mit Schauern und einzelnen Gewittern. Von Norden her Auflockerungen. Im südlichen und östlichen Bergland teils länger anhaltender Schneefall. Temperaturen 5 bis 11 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 29.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.