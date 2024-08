Selenskyj zu Vorstoß in Russland

Ein ukrainischer Soldat in Sudscha in der russischen Region Kursk (AFP / YAN DOBRONOSOV)

Sinn der Offensive in der Grenzregion Kursk sei es, eine Pufferzone zu schaffen, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Video-Ansprache. Zuvor hatte er erklärt, es gehe um den Schutz ukrainischer Gemeinden in der Grenzregion Sumy vor dem anhaltenden Beschuss aus Russland. Zugleich lobte Selenskyj die ukrainischen Soldaten, die eine großartige Arbeit in allen Bereichen machten. In diesem Zusammenhang erneuerte der Präsident seine Bitte an westliche Partnerstaaten für eine schnellere Lieferung wichtiger Ausrüstung wie Waffen und Munition.

In der Nacht wurden derweil aus Kiew weitere russische Luftangriffe gemeldet. Luftabwehreinheiten kamen zum Einsatz, Augenzeugen berichteten von Explosionen.

