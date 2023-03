Tarifkonflikt beigelegt

Worauf sich Deutsche Post und Verdi geeinigt haben

Die Deutsche Post und die Gewerkschaft Verdi haben sich auf einen neuen Tarifvertrag geeinigt. Das teilten beide Seiten nach dem Abschluss ihrer Verhandlungen in Düsseldorf mit. Unter anderem gibt es eine Inflationsausgleichsprämie in Höhe von insgesamt 3.000 Euro in mehreren Teilzahlungen.

11.03.2023