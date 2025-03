Eine Flüchtlingsunterkunft im Sudan (Archivbild) (picture alliance / AA / Mohammed Al Wafi)

Über zwei Milliarden Menschen gälten derzeit als mangelernährt, erklärte ein Sprecher der Organisation. Das käme einer Pandemie des Hungers gleich. Das Kinderhilfswerk wolle daher bis 2030 eine Milliarde US-Dollar aus Spenden und Stiftungserträgen in Ernährungshilfeprojekte weltweit investieren. Die Mittel sollten in erster Linie Kindern an besonderen Krisenherden wie dem Sudan zugute kommen. Dort sollten Eltern unterstützt werden, ihren Nachwuchs mit ausreichend guter Nahrung zu versorgen, hieß es.

