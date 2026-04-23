Das Foto der US-Reporterin Carol Guzy entstand nach einer Anhörung vor einem Einwanderungsgericht in New York. (Carol Guzy / ZUMA Press, iWitness, / Carol Guzy)

Die Jury in Amsterdam wählte das Siegerbild aus fast 60.000 Einsendungen. Die US-Fotografin Carol Guzy hat es für den "Miami Herald" aufgenommen.

Das Bild zeigt die verzweifelten und verängstigten Gesichter von Kindern, die sich an einem T-Shirt festklammern. Das T-Shirt gehört ihrem Vater, einem Migranten aus Ecuador, dessen Gesicht nicht zu sehen ist. Die Szene ereignete sich im August 2025 in New York, als der Mann nach einer Anhörung vor einem Einwanderungsgericht festgenommen wurde.

In der Begründung der Jury heißt es, das Foto sei eine schonungslose und notwendige Dokumentation der Familientrennung infolge der Migrationspolitik der Vereinigten Staaten.

Diese Nachricht wurde am 23.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.