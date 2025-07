Studentensport

Das Organisationsteam der World University Games 2025 an Rhein und Ruhr mit NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst bei der Präsentation der Spiele im April. (IMAGO / Funke Foto Services / OliverxM)

Bis zum 27. Juli kämpfen in der Rhein-Ruhr-Region mehr als 9.000 studentische Athletinnen und Athleten aus rund 150 Ländern in 18 Sportarten um Medaillen. Veranstaltungsorte sind unter anderen auch Bochum, Essen, und Mülheim an der Ruhr. Die Spiele werden von einem umfangreichen Kulturprogramm mit bekannten Künstler begleitet.

Die früher als "Universiade" bekannten Weltspiele der Studierenden sind nach den Olympischen und den Paralympischen Spielen das drittgrößte Multisport-Ereignis der Welt. Seit 1959 finden sie alle zwei Jahre in einer Sommer- sowie Wintervariante statt und werden von der "International University Sports Federation" organisiert.

