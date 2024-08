Nahost-Krisengipfel

Formal ist es ein weiterer Vermittlungsversuch im Gaza-Krieg. Ziel ist es, ein neues Abkommen zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas zu schließen, um eine Waffenruhe und die Freilassung weiterer Geiseln zu erreichen. Aktuell sollen sich - nach israelischen Angaben - noch 115 Menschen in der Gewalt der Hamas befinden.

Darüber hinaus spielt aber auch der Konflikt zwischen Israel und dem Iran eine wichtige Rolle. Gestern erklärte US-Präsident Biden, ein neues Abkommen könnte dafür sorgen, dass der Iran Abstand von seinen Vergeltungsplänen gegen Israel nimmt. Es gibt die Befürchtung, dass dieser Konflikt ansonsten einen Flächenbrand in der Region auslösen könnte.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur werden CIA-Chef Burns, Katars Ministerpräsident Thani und Ägyptens Geheimdienstchef Kamel in Doha erwartet. Israels Delegation dürfte wieder vom Chef des Auslandsgeheimdienstes Mossad, Barnea, und vom Chef des Inlandsgeheimdienstes Shin Bet, Bar, geleitet werden. Ministerpräsident Netanjahu habe die Abreise der israelischen Delegation nach Doha sowie das Mandat für die Verhandlungsführung genehmigt, teilte sein Büro mit.

Die Hamas nimmt an der neuen Gesprächsrunde nicht teil, wird sich aber nach eigenen Angaben über die besprochenen Punkte informieren lassen. Hamas-Vertreter wären ohnehin nicht im selben Raum mit der israelischen Delegation gewesen, sagte ein arabischer Beamter der "Times of Israel". Das Format sei im Grunde dasselbe wie bei früheren Verhandlungsrunden, auch dabei gab es kein direktes Aufeinandertreffen zwischen Vertretern der Hamas und Israels.

Die USA spielen traditionell eine große Rolle im Nahost-Konflikt und sind wichtige Partner Israels. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Jean-Pierre, sagte, man wolle einen Waffenstillstand erreichen. Die USA wollten, dass der Krieg beendet und die israelischen Geiseln nach Hause kommen könnten. Man wolle außerdem mehr humanitäre Hilfe für den Gazastreifen ermöglichen.

Es wird erwartet, dass die USA zusammen mit den weiteren Vermittlerstaaten Katar und Ägypten Druck machen und auf ein Abkommen drängen. US-Außenminister Blinken hat den Iran und Israel zuletzt eindringlich aufgerufen, eine Eskalation im Nahen Osten zu vermeiden.

Der Iran macht Israel für die Tötung des Hamas-Auslandschefs Hanija in Teheran verantwortlich und hat Vergeltung angekündigt . Es wird befürchtet, dass sich die Hisbollah im Libanon an einem massiven Luftangriff beteiligt. Israel hatte kürzlich auch einen hochrangigen Kommandeur der Terrororganisation getötet. Im Iran gelten die USA ebenso wie Israel als Erzfeinde. Der Iran hatte Forderungen des Westens, von seinen Vergeltungsplänen Abstand zu nehmen, zuletzt zurückgewiesen

Was die Gespräche bringen werden, ist völlig ungewiss. In den vergangenen Monaten kamen schon mehrmals Hoffnungen auf einen Durchbruch auf, die sich aber nicht erfüllten. Zuletzt brachten die Gespräche kaum noch Fortschritte. Bente Scheller, Leiterin des Nahost-Referats der Heinrich-Böll-Stiftung, sagte im Deutschlandfunk, sie sehe wenig Bereitschaft der Konfliktparteien für eine Einigung . Auf der anderen Seite könne auch Israel diesen Krieg nicht wie bisher weiterführen. Die Kampfkraft der israelischen Armee sei zwar groß, sie werde auf Dauer aber zermürbt durch diese Art des Krieges. Deshalb habe auch Israel ein Interesse daran, nicht dauerhaft in diese Kriegssituation eingebunden zu sein. Scheller sagte weiter, dass Israel weiter an seinem Ziel festhalte, die Hamas zu vollständig vernichten zu wollen, mache eine Einigung nahezu unmöglich. Es sei klar, dass die Hamas auch nach dem Krieg noch eine Rolle spielen wolle.