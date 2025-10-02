Russischer Angriffskrieg

Die Präsidenten Trump und Selenskyj trafen sich erst kürzlich am Rande der UNO-Generaldebatte. (AP / dpa / Evan Vucci)

Das "Wall Street Journal" berichtet unter Berufung auf Washingtoner Regierungsvertreter, Präsident Trump erwäge zudem, Kiew auch selbst Waffen zu liefern, die tiefer in Russland liegende Ziele in Reichweite bringen könnten. Daneben seien die NATO-Verbündeten um eine ähnliche Unterstützung gebeten worden. Erst kürzlich hatte das US-Medienportal Axios berichtet, der ukrainische Präsident Selenskyj habe Trump bei ihrem Treffen am Rande der UNO-Generaldebatte in New York um eine Lieferung von Marschflugkörpern des Typs Tomahawk gebeten.

Deren Reichweite variiert je nach Konfiguration und Modell. Sie liegt meist zwischen 1.600 und 2.500 Kilometern.

