Brasilien blockierte einen Vorstoß der USA und anderer Länder, ein Moratorium für Zölle auf Digitalprodukte wie Downloads oder Streamings zu verlängern. Damit sei die Vereinbarung ausgelaufen und die Mitgliedsstaaten könnten nun entsprechende Zölle erheben, sagte WTO-Generaldirektorin Okonjo-Iweala.
Der Staatssekretär im britischen Handelsministerium, Kyle, bezeichnete das Scheitern als Rückschlag für den Welthandel. Eine Einigung beim E-Commerce galt als entscheidend, um die Unterstützung der USA für die WTO zu sichern.
Fortschritte machten die Delegierten auf dem Weg zu Reformen der Organisation. Konkrete Vereinbarungen stehen allerdings noch aus. Beobachter sahen die Konferenz als Test für die Handlungsfähigkeit der WTO nach einem Jahr schwerer Turbulenzen im Welthandel.
Diese Nachricht wurde am 30.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.