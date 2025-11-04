Vor Stahlgipfel im Kanzleramt

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) (imago / Bonn.digital / Marc John)

Der erste Schritt zu mehr Wettbewerbsfähigkeit sei eine Entlastung bei Energiepreisen, sagte der CDU-Politiker der "Rheinischen Post". Daher müsse der von Bundeswirtschaftsministerin Reiche angekündigte, staatlich subventionierte Industriestrompreis schnellstmöglich kommen sowie bürokratiearm organisiert werden. Dazu solle der europäische Beihilferahmen voll ausgeschöpft werden. Wüst forderte darüber hinaus Entlastungen auch beim Handel mit CO2-Zertifikaten. So blieben der Industrie mehr Spielräume für Investitionen in klimaschonende Innovationen.

Bundeskanzler Merz hat für Donnerstag Vertreter der Stahlbranche und die Regierungschefs der Bundesländer mit Stahlindustrie eingeladen.

