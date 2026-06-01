Kanzlertausch-Debatte in der CDU

Bundeskanzler Friedrich Merz und NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst bei einer Klausur der nordrhein-westfälischen CDU in Meschede. (picture alliance / dpa / dpa-Pool / Oliver Berg)

Personalspekulationen seien Quatsch, vor dem er ausdrücklich warnen wolle, sagte Wüst bei einer CDU-Klausur im sauerländischen Meschede. In Richtung des bei der Veranstaltung anwesenden Bundeskanzlers Merz sagte Wüst, dieser habe seine volle Unterstützung. In der vergangenen Woche hatte es mehrere Medienberichte gegeben, nach denen in der CDU über einen Kanzlertausch während der laufenden Legislaturperiode nachgedacht wird. Wüst wurde dabei als aussichtsreichster Nachfolgekandidat genannt.

Sowohl von Merz als auch von Wüst waren die Spekulationen zurückgewiesen worden.

Diese Nachricht wurde am 01.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.