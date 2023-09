Verteidigung

Hendrik Wüst (CDU) (picture alliance / Jens Krick)

Der CDU-Politiker will damit Leistungen von Bundeswehrsoldaten im Ausland stärker würdigen. Wüst sagte der "Rheinischen Post" zum Abschluss der "Invictus Games" in Düsseldorf, für diejenigen, die in schwierigsten Missionen große Verantwortung trügen, müsse die Gesellschaft mehr Verantwortung übernehmen. Gestern hatte sich bereits Verteidigungsminister Pistorius offen für die Einführung eines Veteranentags gezeigt. Die Initiative dafür müsse allerdings vom Parlament ausgehen, sagte der SPD-Politiker.

Die "Invictus Games" sind ein internationaler Sportwettbewerb für Kriegsversehrte. Sie wurden 2014 vom britischen Prinzen Harry ins Leben gerufen. Erstmals fand der Wettbewerb in Deutschland statt. Der nächste Gastgeber ist Kanada.

Diese Nachricht wurde am 17.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.