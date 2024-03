Spionageverdacht

In dem mutmaßlich abgehörten Gespräch soll es um den Einsatz von Taurus-Marschflugkörpern (im Bild an einem Kampfjet der Bundeswehr) in der Ukraine gegangen sein. (picture alliance / abaca / ABACA)

Mehrere Medien berichten über eine brisante Veröffentlichung der russischen Plattform "Russia Today". Dort sei gestern ein rund 30-minütiger Audio-Mitschnitt ins Netz gestellt worden. Darin sind Gespräche ranghoher Offiziere der Luftwaffe zu hören, in denen es unter anderem um die Frage geht, ob Taurus-Marschflugkörper technisch theoretisch in der Lage wären, die von Russland gebaute Brücke zur Halbinsel Krim zu zerstören. Ein weiterer Punkt in dem veröffentlichten Gesprächsmitschnitt ist die Frage, ob die Ukraine den Beschuss ohne Bundeswehrbeteiligung bewerkstelligen könnte.

Brisante Aussagen über britische Marschflugkörper

Zudem ist die Rede davon, dass Großbritannien im Zusammenhang mit dem Einsatz ihrer an die Ukraine gelieferten Storm-Shadow-Marschflugkörper "ein paar Leute vor Ort" hätten. Gerade erst hatte es in diesem Zusammenhang in Großbritannien Verärgerung gegeben über eine Äußerung von Bundeskanzler Scholz. Dieser hatte kürzlich gesagt, was an Zielsteuerung und an Begleitung der Zielsteuerung vonseiten der Briten und Franzosen gemacht werde, könne in Deutschland nicht gemacht werden. Was er genau damit meint, ließ Scholz offen. Der Satz wurde aber von einigen als Hinweis verstanden, Franzosen und Briten würden die Steuerung ihrer an die Ukraine gelieferten Marschflugkörper Storm Shadow und Scalp mit eigenen Kräften unterstützen. Ein Sprecher des britischen Premierministers Rishi Sunak dementierte das umgehend.

Militärischer Abschirmdienst will Fall prüfen

Der in Russland veröffentlichte Mitschnitt ist nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur echt. Das Gespräch sei authentisch und habe stattgefunden, berichtet die Nachrichtenagentur unter Berufung auf Kreise in den Streitkräften. Demnach wurde bei der Besprechung die Plattform Webex benutzt. Eine Sprecherin des Bundesverteidigungsministeriums bestätigte dem Deutschlandfunk, dass der Sachverhalt geprüft werde. Der Militärische Abschirmdienst habe erforderliche Maßnahmen eingeleitet. Zum Inhalt der offenbar abgehörten Kommunikation könne man nichts sagen.

