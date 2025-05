Weltthunfischtag

WWF fordert mehr Einsatz für nachhaltige Fischerei

Anlässlich des Internationalen Tags des Thunfischs am 2. Mai hat der World Wide Fund for Nature (WWF) einen konsequenten Einsatz für nachhaltige Thunfisch-Fischerei, klare Regeln und eine bessere Kontrolle auf See gefordert.