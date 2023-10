Der WWF ist besorgt über die Einhaltung der Klimaziele. (IMAGO / Jochen Tack / IMAGO / Jochen Tack)

Die Bundesregierung agiere beim Klimaschutz, als würde sie ein Haus ohne Finanzplan bauen wollen, kritisierte die Klimachefin beim WWF Deutschland, Raddatz.

Der WWF forderte "ein klares und kohärentes Klimafinanzkonzept inklusive Wirkungscheck", das sich klar an den planetaren Grenzen ausrichten müsse. Dafür sei auch ein "Klima-Mainstreaming des Bundeshaushalts" nötig, mit dem die Ressorts in die Pflicht genommen werden müssten, ihre Einzelpläne an den Klimazielen auszurichten.

