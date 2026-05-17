Neuer Trainer für den FC Chelsea: Xabi Alonso ( dpa / Pablo Garcia)

Wie der FC Chelsea mitteilte, unterschrieb Alonso einen Vertrag bis 2030. Der Londoner Verein, der die Champions League verpasste und am Samstag auch das FA-Cup-Finale gegen Manchester City verlor, hatte sich vor gut drei Wochen von Trainer Liam Rosenior getrennt.

Alonso sieht großes Potenzial im Chelsea-Kader. "Es wird mir eine große Ehre sein, ihn zu führen", sagte Alonso. Nun liege der Fokus auf harter Arbeit, dem Aufbau der richtigen Kultur und dem Gewinn von Titeln. Bei Chelsea wartet auf Alonso in der Tat viel Arbeit. Seit der Trennung von Thomas Tuchel vor vier Jahren, der den Verein zum Triumph in der Champions League geführt hatte, wurden häufig die Trainer ausgetauscht. Zudem brachten die vielen Millionen-Transfers der letzten Jahre kaum Erfolg.

Double mit Leverkusen - kein Erfolg in Madrid

Der 44-jährige Alonso stand zuletzt bei Real Madrid unter Vertrag. Nach nur einem halben Jahr im Amt wurde er dort freigestellt. In der Saison 2023/2024 hatte der Spanier Bayer Leverkusen zum nationalen Double aus Deutscher Meisterschaft und DFB-Pokal geführt.

In den letzten Monaten wurde Alonso auch immer wieder mit seinem Ex-Club FC Liverpool in Verbindung gebracht. Dort verdichten sich jedoch die Anzeichen, dass es mit dem Niederländer Arne Slot weitergehen soll.

Diese Nachricht wurde am 17.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.