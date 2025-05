Wechselt zu Real Madrid: Leverkusen-Trainer Xabi Alonso (dpa / Christoph Reichwein)

Für ihn ist es eine Rückkehr an eine alte Wirkungsstätte. Von 2009 bis 2014 spielte der Baske für Real, bevor er zum FC Bayern München wechselte. Madrid ist erst die zweite Station Alonsos als Profitrainer. In der Saison 2023/24 hatte er Leverkusen zur Meisterschaft und zum Triumph im DFB-Pokal geführt. In diesem Jahr belegte er in der Bundesliga mit seiner Mannschaft den zweiten Platz.

Dass er Leverkusen verlassen werde, hatte Alonso bereits in der Schlussphase der Saison mitgeteilt. Vor dem Heimspiel gegen Dortmund hatte er sich offiziell verabschiedet und war von den Leverkusener Fans gefeiert worden. Bei Real tritt der 43-Jährige nun die Nachfolge von Carlo Ancelotti an. Ancelotti wird nach seiner zweiten Amtszeit bei Real neuer Nationaltrainer von Brasilien.

Diese Nachricht wurde am 25.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.