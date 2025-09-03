Chinas Präsident Xi (Mitte) mit Russlands Präsident Putin (links neben Xi) und Nordkoreas Machthaber Kim (rechts neben Xi) bei der Militärparade in Peking (AFP / PEDRO PARDO)

Das Datum markiert zugleich das Ende des Zweiten Weltkriegs in der Region. Chinas Präsident Xi sagte zum Auftakt, die Welt stehe heute erneut vor der Wahl zwischen Krieg und Frieden. Xi lief Seite an Seite mit Russlands Präsident Putin und Nordkoreas Machthaber Kim zu seinem Platz. Es ist das erste Mal, dass er Putin und Kim gemeinsam zu einer Veranstaltung empfängt. Aus Europa nehmen der slowakische Ministerpräsident Fico sowie der serbische Präsident Vucic teil. Beide gelten als russlandfreundlich und sprachen im Vorfeld mit Putin.

Die Teilnahme an der Militärparade bildet zugleich das Ende von Putins mehrtägigem Besuch in China. Der Kreml-Chef erklärte, sein Land sei interessiert, die Beziehungen zu China zu vertiefen. Chinas Präsident hatte Putin zu Gesprächen empfangen und nannte ihn seinen "alten Freund".

Diese Nachricht wurde am 03.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.