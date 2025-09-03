Das Datum markiert zugleich das Ende des Zweiten Weltkriegs in der Region. Chinas Präsident Xi sagte in Peking, die Welt stehe heute erneut vor der Wahl zwischen Krieg und Frieden. Russlands Staatschef Putin und Nordkoreas Machthaber Kim begleiteten Xi. Die Volksbefreiungsarmee zog mit mehr als 10.000 Soldaten sowie Hunderten Fahrzeugen am Platz des Himmlischen Friedens vorbei.
Insgesamt waren 26 Staats- und Regierungschefs angereist. Aus Europa nahmen der slowakische Ministerpräsident Fico sowie der serbische Präsident Vucic teil. Beide gelten als russlandfreundlich. US-Präsident Trump beschuldigte unterdessen in seinem sozialen Netzwerk China, Russland und Nordkorea, sich gegen die USA zu verschwören.
