China
Xi heißt Trump in Peking feierlich willkommen

US-Präsident Trump ist in Peking mit einer großen Willkommenszeremonie von Chinas Präsident Xi Jinping empfangen worden. Die beiden Politiker schüttelten sich vor der Großen Halle des Volkes die Hände, bevor sie sich zu Unterredungen zurückzogen.

    Der chinesische Präsident Xi Jinping (l) steht neben US-Präsident Donald Trump während einer Begrüßungszeremonie an der Großen Halle des Volkes.
    US-Präsident Trump und der chinesische Präsident Xi Jinping vor der Großen Halle des Volkes (Maxim Shemetov / Pool Reuters / AP)
    Bei dem Gespräch mit Xi soll es um wichtige globale Themen gehen - vom internationalen Handel über den Iran-Krieg bis zur Taiwan-Frage. Für den Abend ist ein Staatsbankett geplant.
    Es ist der erste Besuch eines US-Präsidenten in China seit fast einem Jahrzehnt.
    Trump wird dabei von hochrangigen Wirtschaftsvertretern der Tech- und Finanzbranche begleitet. Bei Trumps Ankunft vor der Großen Halle des Volkes waren unter anderem US-Außenminister Rubio, US-Verteidigungsminister Hegseth sowie Tesla-Chef Musk anwesend. 
    Diese Nachricht wurde am 14.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.