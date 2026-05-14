US-Präsident Trump und der chinesische Präsident Xi Jinping vor der Großen Halle des Volkes (Maxim Shemetov / Pool Reuters / AP)

Bei dem Gespräch mit Xi soll es um wichtige globale Themen gehen - vom internationalen Handel über den Iran-Krieg bis zur Taiwan-Frage. Für den Abend ist ein Staatsbankett geplant.

Es ist der erste Besuch eines US-Präsidenten in China seit fast einem Jahrzehnt.

Trump wird dabei von hochrangigen Wirtschaftsvertretern der Tech- und Finanzbranche begleitet. Bei Trumps Ankunft vor der Großen Halle des Volkes waren unter anderem US-Außenminister Rubio, US-Verteidigungsminister Hegseth sowie Tesla-Chef Musk anwesend.

Diese Nachricht wurde am 14.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.