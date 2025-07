Xi sagte nach Gesprächen in Peking, die Beilegung von Differenzen sei im grundlegenden Interesse beider Völker. Australiens Wirtschaft ist stark abhängig von Exporten nach China. Zugleich teilt Australien die Bedenken der USA im Hinblick auf die militärischen Aktivitäten der Volksrepublik im Pazifik.

Xi wandte sich darüber hinaus an das Außenministertreffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit - SCO - in Tianjin. Er rief die Ressortchefs dazu auf, die Entwicklungsstrategien ihrer Länder und ihre Reaktionen auf Sicherheitsbedrohungen besser abzustimmen. Xi empfing unter anderem den russischen Außenminister Lawrow. China und Russland sollten die Staaten des globalen Südens vereinen, betonte er. Ziel sei es, die internationale Ordnung dadurch in eine "gerechtere und vernünftigere Richtung" zu lenken.