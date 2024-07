Gipfel in Kasachstan

Die Präsidenten Xi und Putin beim Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (Sergey Guneyev / Pool Sputnik Krem / Sergey Guneyev)

Sie wiesen ihre nationalen Unternehmen an, sich so bald wie möglich über Lieferbedingungen für die geplante Pipeline namens "Power of Siberia 2" zu verständigen. Die Leitung soll russisches Gas nach China transportieren.

Putin und Xi nehmen in der kasachischen Hauptstadt Astana am Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit teil. Kasachstan hat aktuell den SCO-Vorsitz inne. Der Staatengruppe, die zunächst zur Terrorbekämpfung 2001 gegründet worden war, gehören auch Indien, Pakistan, der Iran, Kirgistan, Tadschikistan sowie Usbekistan an. Indiens Premierminister Modi will im Anschluss an das Gipfeltreffen Russland besuchen.

Diese Nachricht wurde am 04.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.