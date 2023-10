Gipfel in Peking

Putin und Xi in Peking. (AP / Sergei Guneyev)

Im Vorfeld des Treffens sagte Xi, das Verhältnis zwischen China und Russland sei von gegenseitigem politischen Vertrauen geprägt. Zudem hätten die Wirtschaftsbeziehungen ein noch nie dagewesenes Volumen erreicht. Putin erklärte, angesichts der schwierigen Weltlage sei eine enge Zusammenarbeit entscheidend.

In Peking findet zur Zeit der sogenannte Seidenstraßen-Gipfel statt. Bei einer Ansprache in der Großen Halle des Volkes würdigte Xi das von ihm vor zehn Jahren initiierte globale Wirtschaftsprojekt "Neue Seidenstraße". International wird die Initiative teils scharf kritisiert. Sie würde ärmere Länder in die Verschuldung und die Abhängigkeit von China treiben, heißt es. Der Gipfel hatte gestern begonnen. Vertreter von rund 130 Ländern nehmen teil.

Diese Nachricht wurde am 18.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.