US-Präsident Trump in China (Mark Schiefelbein / AP / dpa)

Trump sagte, das Verhältnis werde künftig besser sein als jemals zuvor. Xi erklärte, Kooperation nütze beiden, während eine Konfrontation beiden schade. Das chinesische Staatsoberhaupt warnte vor einem Konflikt, der sich insbesondere an der Taiwan-Frage entzünden könnte. Xi betonte, dieses Thema sei das wichtigste in den Beziehungen zwischen China und den USA. Peking betrachtet Taiwan als Teil seines Staatsgebiets. Die USA unterstützen den demokratisch regierten Inselstaat und planen den Verkauf von Waffen.

Bei der Unterredung zwischen den beiden Staatschefs sollte es auch um weitere globale Themen gehen wie etwa den internationalen Handel und den Iran-Krieg.

Vor dem Gespräch hatte Xi Trump mit einer feierlichen Zeremonie in der Großen Halle des Volkes empfangen. Am Abend ist ein Staatsbankett geplant.

Morgen reist Trump wieder zurück in die USA. Es ist der erste Besuch eines US-Präsidenten in China seit einem Jahrzehnt.

Diese Nachricht wurde am 14.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.